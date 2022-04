Antitankwapens vaak ingezet tijdens oorlog Oekraïne, ook Heinrich C. had er eentje in een Capelse kelderbox

Nicoles overleden ouders zijn nooit ver weg tijdens marathon: 'Ik heb hun ringen vaak gekust’

Met tranen, blaren, pijn, verdriet en trots over de finish. Nicole en John hebben het allemaal, maar ze wisten dat opgeven geen optie was. Nicole liep de 42 kilometer voor haar moeder, die er niet meer is. Mama keek mee van boven, Nicole keek na de finish naar boven. De marathon van Rotterdam is meer dan alleen maar een flinke ronde lopen door de stad.

10 april