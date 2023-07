Antisemitische leuzen geprojecteerd bij Van Brienenoordbrug: ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’

Op een gebouw in de omgeving van de Rotterdamse Van Brienenoordbrug zijn donderdagavond antisemitische leuzen geprojecteerd. ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’, was in grote letters te lezen op het gebouw. Het is nog niet duidelijk wie er achter de tekst zit.