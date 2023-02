Anonieme getuige brengt beweging in onderzoek Berkelse vergismoord

Het Openbaar Ministerie (OM) had hem al langer op de korrel, echter ze kan het bewijs tegen de 55-jarige F. maar niet hard krijgen. Dat was vorig jaar voor zijn advocaat Ed Manders reden het onderzoek naar F. te stoppen. Kort daarna kwam het OM met het bericht dat er nieuwe informatie was omtrent de moord die 1 januari 2014 de onschuldige Zweekhorst het leven kostte. De Berkelaar werd door de schutter aangezien voor Dennis van den B., het uiteindelijke doelwit.

Hond uitlaten

Van den B. was destijds verwikkeld in een conflict over een onderschept drugstransport. Hij had op enkele tientallen meters bij Zweekhorst vandaan gewoond, maar kwam nog regelmatig in zijn oude wijk om daar zijn hond uit te laten. Zweekhorst werd vermoord toen hij ’s avonds een rondje met zijn twee honden maakte.

Advocaat Ed Manders is niet bepaald onder de indruk van het feit dat zich - al enige tijd geleden - een anonieme getuige zich heeft gemeld. ,,Dat kan iedereen zijn. Er zijn misschien wel mensen die mijn cliënt een loer willen draaien en iemand bereid vinden anoniem tegen mijn cliënt te getuigen.”

Vrijdag 17 februari maakt het OM in een zogenoemde regiezitting de stand van het onderzoek bekend.

