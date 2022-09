Anoniem belletje bezorgt Capellenaar de rillingen: ‘Zorg dat je naast je ouders komt te liggen’

Chauffeur van ‘schutter’ Poolse supermarkt hoeft niet terug de cel in

De chauffeur van de vluchtauto die werd aangehouden nadat maart vorig jaar in Schiedam een Poolse supermarkt werd beschoten, hoeft niet terug de cel in. De rechtbank vindt de 42 dagen die hij in voorlopige hechtenis zat, voldoende voor zijn aandeel in de schietpartij.

8 september