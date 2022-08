Annie Verdoold wil dat mensen weten dat Bram Peper lief was: ‘Hij was geen arrogante zak’

,,Bram was mijn maatje. Toen ik zaterdagavond hoorde van zijn overlijden was mijn eerste gedachte: ‘Klootzak, waarom heb je niet gebeld? Je was er altijd voor mij toen ik ziek was.’ Dan had ik hem nog een kaartje kunnen sturen, dat hij weet dat ik aan hem denk. Ik heb de laatste jaren een lang ziekbed gehad; heb kanker gekregen, ben geopereerd, toen een stoma, daarna buikhernia. Bram kwam altijd langs op ziekenbezoek. Toen hij weg was zeiden de mensen in de zaal: was dat de burgemeester? Dat vonden ze natuurlijk interessant, haha.