Amsterdammer (24) aangehouden voor betrokkenheid explosie Rotterdam-Ommoord

Twee explosies in Rotterdam, twee verdachten opgepakt

Bij twee woningen in Rotterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ontploffingen geweest. Rond 03.30 uur ging een explosief af bij een huis aan de Rembrandtstraat in Rotterdam-Noord. Ongeveer een uur later was er een explosie bij een portiek op de Boezemstraat in Crooswijk. Beide panden liepen schade op, niemand raakte gewond.