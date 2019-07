Amerikaan James B. (49) verdacht van ontucht met 12-jarige Hania

column Verder gaan als potentaat? ‘Dan betekent dat einde tijdperk Erdogan’

11:57 Eén jaar hebben we gefilmd voor een BNNVARA-documentaire in Turkije. We begonnen met de Turkse presidentsverkiezingen in 2018 en eindigden vorige week met de herverkiezingen in Istanboel. Bij de lokale stembusgang in maart behaalde de oppositie een nipte overwinning in Istanboel die door de Turkse Kiesraad ongeldig is verklaard onder druk van de AKP, die de oppositie beschuldigde van fraude.