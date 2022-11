Als het moet, eist student Isabelle (22) via de rechter dat ook Rotterdamse studenten energietoeslag krijgen

Áls het nodig is, gaat student Isabelle den Hartog (22) via de rechter eisen dat ook Rotterdamse studenten energietoeslag krijgen. Zij worden momenteel uitgesloten. In Arnhem, Nijmegen en Tilburg krijgen studenten wél toeslag. ,,Het is zo oneerlijk. Wij hebben er net zo goed recht op.”