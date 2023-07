Als er file staat bij de school of voetbalclub van deze tweeling, moeten de astmapuffers gepakt worden

UPDATE Stroomsto­ring Rotterdam-Zuid verholpen: 1800 bewoners zaten ruim twee uur zonder stroom

De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is sinds 09.19 uur weer verholpen. 1800 klanten van Stedin in de Rotterdamse wijken Vreewijk en Carnisse zaten sinds zondagochtend 07.23 uur zonder stroom door een defecte elektriciteitskabel.