Als agenten bestuurster een waarschuwing willen geven, barst de bom

column ‘Toontje lager, Caroline van der Plas, kom van die tractor af’, twitterde de leider van Leefbaar Rotterdam

Er was een tijd, heel kort geleden, dat je op het Binnenhof struikelde over de invloedrijke Rotterdammers. Tot begin vorig jaar hadden we er twee vicepremiers rondlopen: Hugo de Jonge (CDA, Katendrecht) en Carola Schouten (ChristenUnie, Nieuwe Westen). En Wouter Koolmees (D66, Blijdorp) mocht in de vorige ploeg van premier Rutte ook soms de vervanger zijn van de grote baas.