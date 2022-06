Almere heeft groene kantoren en groene wijken: daar kunnen wij nog iets van leren in deze betonstad

ColumnNiet verder vertellen, maar het schijnt dat onze gemeenteambtenaren nogal eens afreizen naar Almere. Om rond te kijken, vragen te stellen en advies te vragen. Ik hoor u denken: ,,Wat moeten ze daar?’’ Nou genoeg, want Almere is jong, hip en groen. Groene kantoren, groene wijken, zelfs groene sportscholen – je vindt het in Almere. Kunnen we nog iets van leren in deze betonstad.