Alle seinen stonden op groen voor bouw prestigieuze woontoren: ‘Bittere pil voor de kopers’

Meer dan 4300 huishou­dens in Schiedam vannacht urenlang zonder stroom

Een deel van de huishoudens in Schiedam zat in de nacht van donderdag op vrijdag urenlang zonder stroom. In totaal ging het om 4354 huishoudens. Monteurs van netbeheerder Stedin zijn tot 05.45 uur vrijdagochtend bezig geweest om de stroom te herstellen.