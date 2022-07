Algerabrug minder vaak open: schippers hebben pech, vertraging kan soms oplopen tot hele dag

Scooterrij­der van de sokken gereden door auto, maar bestuurder rijdt door

Tussen een scooter en automobilist heeft een aanrijding plaatsgevonden, waarbij de automobilist is doorgereden. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval vond plaats aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam.

12 juli