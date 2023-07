Alcoholverkoop in supermarkt aan banden tijdens Zomercarnaval

indebuurt.nl Dag van de Slag 2023: Middeleeuw­se jaarmarkt en mini archeolo­gen

Op 29 juli is het precies 1005 jaar geleden dat de Slag bij Vlaardingen gestreden werd. Onder aanvoering van Graaf Dirk III wordt de slag gewonnen. Dit markeerde het begin van het Graafschap Holland en uiteindelijk Nederland zoals we dat nu kennen. Op de Dag van de Slag 2023 is weer veel te zien en beleven in Vlaardingen.