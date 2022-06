Albert de Booij was erbij toen Pim Fortuyn werd neergeschoten, maar wie kent hem?

Column Er naderde over het strand een merkwaar­dig object dat ik niet kon identifice­ren

We vluchtten zaterdag naar het strand, want we hoorden al dagen dat het bloedheet zou worden. Maar toen we arriveerden, bleek dat we waren vergeten de weersvoorspellingen van vrijdagavond en zaterdagmorgen te checken. Want het was, eh, een beetje te koud voor de schaarse kleding die we droegen.

20 juni