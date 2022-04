Alarmbellen bij politie: bewoonster lange tijd niet gezien, wel mannen met vuilniszakken en big shoppers

portret Michel Kloeg opent het ene hotel na het andere: ‘Ik denk altijd: what’s next? Mijn vrouw wordt er af en toe gek van’

ZOUTELANDE - Jarenlang had Michel Kloeg een bloeiende uitvaartonderneming in Rotterdam. Totdat hij de boel verkocht en uiteindelijk een nieuwe uitdaging vond in de Zeeuwse hotellerie. Met succes, want de laatste jaren opent hij het ene project na het andere.

