Al twee jaar ligt er een oplossing voor overvolle trams bij evenementen, waarom wordt die niet gebruikt?

Hoogspan­ning rond de Klassieker: ‘Schreeuw Feyenoord naar de overwin­ning!’

Beducht voor spreekkoren en andere wanordelijkheden houdt een groot deel van de Feyenoordaanhang zijn hart vast in aanloop naar de Klassieker, zondag in de Kuip tegen aartsrivaal Ajax. Ze roepen op het eigen elftal naar de overwinning te schreeuwen in plaats van zich te richten op oud-speler Berghuis, die nu uitkomt voor de Amsterdammers.

19 januari