Al toeterend reden we als de Rotterdamse Bonnie & Clyde over de Witte de With

column Bij je familie hoef je niet aan te bellen

De rest van de buurt had een schutting, wij een hekje. En zelfs dat lage hekje bleek te hoog, dus haalden we het weg. Fijn, nu kon je zonder je nek te breken zo Aties tuin binnenlopen. Dat deden we ook vaak, want Atie was niet zomaar een buurvrouw. Nee, ze was een tante, moeder en oma ineen. Ze was familie. En bij je familie hoef je niet aan te bellen.

1 juni