Al 15 jaar lijden twee broers aan een onbekende ziekte, totdat Stefan Barakat ontdekt hoe het zit

Met video Tussen chemo’s, bestralin­gen én hersenope­ra­tie door loopt Luca (22) de marathon

Na een hersenoperatie, chemo en dertig bestralingen heeft Luca Marks (22) één rustmaand voor hij aan een nog zwaarder chemotraject begint. Maar in die maand zit hij bepaald niet stil: deze zondag loopt hij de hele Marathon Rotterdam om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. ,,Het geeft me zo’n sterk gevoel dat mijn lichaam dit ondanks alles toch aankan.’’