Ajax troeft Feyenoord Vrouwen ook op de tribune af: Klassieker in Arena breekt bezoekersrecord

Seizoen is voor Feyenoord Vrouwen nu compleet verloren: ‘Dit was de laatste kans op een prijs’

Feyenoord Vrouwen is bezig aan een verloren seizoen. De Rotterdammers werden net als vorig seizoen vroegtijdig door PSV in het KNVB-bekertoernooi (achtste finale) uitgeschakeld: 1-4. ,,Ik had me dit seizoen wel anders voorgesteld.”