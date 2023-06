Aha! Dit zijn de gekleurde rollen aan de Westersingel

Man dreigt zichzelf, stadhuis en huisartsen­prak­tijk in brand te steken: ‘Frustratie kwam eruit’

,,Ik wacht tot 31 maart en dan steek ik mijzelf en het stadhuis in de brand.’’ Als S.P. eerder dit jaar aanklopt bij de gemeente Vlaardingen voor een ‘voorschot’ krijgt hij nul op het rekest. De dakloze 40-jarige inwoner ontsteekt in woede. Voor een reeks boze mails verschijnt hij maandag in de rechtbank.