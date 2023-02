Aha! Dit staat er op de glas-in-loodramen in de Passage

indebuurt.nlWat doen die glas-in-loodramen in de Passage? Of zijn ze jou nog nooit opgevallen? Kijk dan vooral eens omhoog als je de uitgangen passeert. Wij zochten voor je uit hoe het zit én welke symbolen er in het glas staan afgebeeld.

De Passage, een begrip onder Schiedammers, is een ontwerp van architect Pieter Sanders. Het gebouw werd in 1932 in gebruik genomen. De bioscoop met theater dat er inzat heeft bestaan tot 1994, daarna werd het Passage Theater in 1998 vervangen door Theater aan de Schie. In 1995 werd een nieuw gedeelte aangebouwd. De oude Passage met Art Déco stijlelementen loopt van de Broersvest naar het Broersveld. Je ziet dit bijvoorbeeld terug in drie glas-in-loodpanelen van de Haarlemse kunstenaar Willem Bogtman.

De Uil van Minerva

De uil met wereldbol, schaal en boeken staan voor wijsheid. Het is de Uil van Minerva, die we kennen uit de Romeinse mythologie. Minerva is de godin van de wijsheid en al in de klassieke oudheid werd zij vaak met een uil afgebeeld. Het beeld van de uil als wijze is in stand gebleven. Ook in de Passage.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Glas-in-lood raam van de Passage met Uil van Minerva © Ryoma Sakamoto

Leeuw van Henegouwen

In de gestileerde Schiedamse leeuw herkennen we het wapen van Schiedam, al is het bijzonder dat hier in plaats van het vertrouwde geel de kleur oranjerood is gebruikt. De leeuw op het wapen is de leeuw van Henegouwen. Die naam hebben we toch eerder gehoord? Jazeker! Schiedam kreeg stadsrechten van Aleid van Holland, ofwel Vrouwe Aleida. Haar zoon Floris van Henegouwen, heeft als persoonlijk wapen de leeuw van Henegouwen gevoerd met over de leeuw een geblokte balk.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Glas-in-lood raam van de Passage met leeuw van Henegouwen © Ryoma Sakamoto

Mercurius en zijn staf

Op het derde raam zien we Mercurius, god van de handel, afgebeeld met zijn door slangen omwonden staf. De twee tandwielen staan voor de industrie. Wat de voorstelling in het onderste deel van dit raam moet voorstellen is zelfs voor het Gemeentearchief een raadsel. De suggesties van hun kunsthistoricus variëren van theater met coulissen tot tank en van radio tot ponskaartenapparaat. Wie het weet, mag het zeggen!

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Glas-in-lood raam van de Passage met Mercurius en zijn staf © Ryoma Sakamoto

Bron: Gemeentearchief Schiedam

Ook een mysterie gespot?

Weer een mysterie opgelost! Heb jij ook een vraag over Schiedam? Misschien ben je benieuwd wat de betekenis is van het standbeeld voor De Plantage of waarom de Koemarkt zo heet. indebuurt zoekt het uit! Mail jouw mysterie naar schiedam@indebuurt.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Schiedam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!