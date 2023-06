Agressieve Kuip-kraaien terug van weggeweest: ‘Zijn als de dood dat hun jonkies iets overkomt’

Snel zijn: extra kaartjes voor de eenmalige bios midden in de Maashaven

Voor de eenmalige bioscoop donderdagavond in de Rotterdamse Maashaven is zoveel belangstelling, dat de organisatie is gaan schuiven met stoelen om meer mensen toe te kunnen laten. Er zijn nu dertig extra plekken beschikbaar. De kaartjes gaan vandaag om 12.00 uur de verkoop in.