Agenten lossen waarschuwingsschot bij aanhouding Rotterdammer (28) na mishandeling aan de Slinge

Ouders met geldproble­men krijgen in deze stad babypakket van 1250 euro: ‘Moet stress wegnemen’

Een baby krijgen is zó duur, dat ouders ervan in de stress kunnen schieten als ze krap zitten. En langdurige stress is ongezond voor het ongeboren kind. In Rotterdam, waar jaarlijks 1650 baby’s worden geboren in armoede, krijgen ouders daarom een heus startpakket ter waarde van 1250 euro.