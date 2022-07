Agenten houden autodief aan na wilde achtervolging door Rotterdam

Update / Met video Man (34) overleden bij frontale crash op Hoofdweg in Capelle, Vlaardin­ger (18) aangehou­den

Een 34-jarige man is zaterdag even na 13.00 uur overleden bij een verkeersongeluk op de kruising Hoofdweg met de Burgemeester Schalijlaan in Capelle aan den IJssel. Een andere bestuurder - een 18-jarige Vlaardinger - raakte gewond en is aangehouden.

0:07