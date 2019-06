Agenten helpen uitgeputte hommel met lepeltje water

Poll Trekt Rotterdam de knip voor het Songfesti­val? ‘Reken maar op een paar miljoen’

8:26 De Rotterdamse politiek wil de organisatie van het Eurovisie Songfestival graag binnenhalen. Verschillende fracties zijn ook bereid om ruimhartig de knip te trekken, en wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) budget te geven om het mega-evenement in 2020 in Ahoy te kunnen houden. Andere partijen twijfelen. ,,Dit is eigenlijk niet te verkopen.’’