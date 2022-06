Agenten die schoten tijdens Coolsingelrellen niet vervolgd: ‘Ze handelden uit noodweer’

De negen agenten die tijdens de Coolsingelrellen van afgelopen november hun dienstwapen moesten gebruiken, worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam vandaag bekend gemaakt. In het onderzoek van de Rijksrecherche is geconcludeerd dat de agenten uit noodweer handelden.

De zaak tegen de agenten is daarom geseponeerd. Op vrijdag 19 november 2021 liep een demonstratie tegen de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod volledig uit de hand toen mensen op grote schaal vernielingen aanrichtten. Zij vielen ook politieagenten een brandweerlieden aan en bekogelden hen met vuurwerk, straatmeubilair en stenen. Verlaten politiewagens werden in brand gestoken en geplunderd. Politiemensen die probeerden de orde te herstellen, kwamen in het nauw en schoten meermaals. Vijf agenten voelden zich genoodzaakt om gericht te schieten, waarbij vijf relschoppers gewond raakten.

Onmiddellijk gevaar

Volgens het OM leverden deze omstandigheden ‘een onmiddellijk gevaar’ op voor de agenten, brandweer en omstanders. Zoals in elk geval van vuurwapengebruik door de politie met letsel of dood tot gevolg, heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan naar het politieoptreden tijdens de Coolsingel rellen. Dit onafhankelijk onderzoek stond onder gezag van een officier na justitie en is direct na de rellen gestart. De Rijksrecherche heeft onder andere beveiligingsbeelden en beelden op social media bekeken. Daarnaast zijn de meldkamergesprekken van de politie bestudeerd en de betrokken agenten en getuigen gehoord.

Het OM meldt dat uit dit onderzoek is gebleken dat de politie direct moest reageren in deze gevaarlijke situatie en dat de agenten daarom accuraat gehandeld hebben. ‘Van een politieagent wordt verwacht dat hij zich bij gevaar niet uit de voeten maakt, maar direct actief ingrijpt’, staat in het persbericht. ‘De politie heeft zelfs de plicht om anderen te beschermen. Daarmee kon in dit geval niet worden gewacht.’

