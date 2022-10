Agente Allegonda werd 25 jaar geleden doodgeschoten, collega's willen dat moordenaar nooit meer vrijkomt

UPDATE Verdacht pakketje tegen woning in Rotterdam-Pen­drecht gevonden, blijkt om explosief te gaan

Bij een woning op de Geertruidenbergstraat in Rotterdam-Pendrecht is een verdacht pakketje gevonden. Er was onduidelijkheid of het om een explosief ging, maar de politie bevestigt dat er verschillende exemplaren zwaar illegaal vuurwerk in het pakketje zat.

20 oktober