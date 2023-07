Afzeggingen deren nieuwe Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk niet: ‘Deze trein komt niet zomaar langs’

Rob en Alwine hebben een nieuw onderkomen gevonden voor honing­drank­jes: ‘Absolute droomplek’

Beetje schoonmaken, verflaag op de vloer en nog even de aan- en afvoer voor het stookeiland regelen. Dan zijn Alwine van Winsen en Rob van der Gaag klaar in hun nieuwe pand. Hun distilleerderij Serious Bee Distillers heeft na een zoektocht eindelijk een nieuwe stek gevonden.