Aftellen naar de halve finale

Hielp medewerk­ster van het Kruidvat een overvaller aan buit van 34.000 euro?

Was een 18-jarige medewerkster van het Kruidvat het slachtoffer van een gewapende overval, vorig jaar op het filiaal in Rhoon, of speelde ze toneel? Dat laatste, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Dat verdenkt haar ervan na sluitingstijd de achterdeur deur te hebben opengezet om de dader aan 34.000 euro te helpen.

25 april