Afsluiting Haringvlietbrug leidt vrijwel zeker tot nog veel meer verkeersinfarcten: ‘Het wordt heel erg’

Man gewond bij schietpar­tij Rotterdam-West, twee verdachten op de vlucht

Bij een schietpartij in de Hendrick Sorchstraat in Rotterdam-West is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou meerdere schotwonden hebben, zeggen omstanders, die twee schoten hoorden.