Afscheid van Bram Peper in de Laurenskerk: ‘Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven’

Nick & Simon eindigen afscheids­tour ‘Nu of Ooit’ met groot feest in Ahoy

Nick Schilder en Simon Keizer treden volgend jaar april nog één keer op in Ahoy Rotterdam. Daarna stopt het muziekduo voorgoed, zo heeft het management van de twee bekendgemaakt. De show in Ahoy is onderdeel van de afscheidstour ‘Nu of Ooit’, waarmee Nick & Simon in het voorjaar van 2023 door Nederland reizen.

26 augustus