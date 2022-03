Afrojack schittert in Australië en Paul de Leeuw gevraagd voor tiende editie Holland zingt Hazes

Paul de Leeuw is gevraagd in de vallen bij de tiende editie van Holland zingt Hazes. Dit is door het uitvallen van Peter Beense. Op Instagram schrijft De Leeuw hoe het een gekkenhuis wordt qua de agenda, maar dat hij het tóch gaat doen.

Lees ook Ronnie Flex brengt nieuwe muziek uit en Patricia geniet van spruitjes

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Paul Henri de Leeuw (@pauldeleeuw) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dj Afrojack blies het dak eraf in Australië. Op het elektronische muziekfestival Ultra draaide de dj uit Spijkenisse zijn nieuwste hits. ‘We zijn terug’, schrijft Afrojack (echte naam: Nick van de Wall). ‘Ultra was te gek!’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nick (@afrojack) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ronnie Flex kondigt aan dat hij volgende week weer voor de eerste keer speelt voor publiek. De rapper zal optreden met The Streamers, de band die is opgericht tijdens de coronapandemie. Waar dat gebeurt? In het Olympisch Stadion. En het lijkt erop dat Ronnie Flex er zin in heeft. ‘Wie zie ik daar? schrijft hij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door NORI (@ronnieflex) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zangeres Davina Michelle was zichtbaar aangedaan na het zingen van een lied voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ze deed dit afgelopen maandag om geld in te zamelen voor Giro555. Met de opbrengst bieden hulporganisaties achter Giro555 noodhulp aan getroffen Oekraïeners, zoals onderdak, schoon drinkwater en medische zorg. ‘Doneer alsjeblieft, en bid dat het allemaal goed komt,’ schrijft Michelle.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Davina Michelle (@davinamichelleofficial) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tv-persoonlijkheid Patricia Paay neemt het ervan met dit zonnige weer. Samen met haar zus Yvonne genoot ze gisteren van een kop koffie op het terras. ‘Wat wil een mens nu nog meer?’ schrijft Paay. ‘Ik hoop echt dat dit nog even zo blijft en we niet eind van de week weer klappertandend naast de verwarming zitten. Van mij mag het gauw zomer zijn, maar zo snel gaat dat helaas niet.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Patricia Paay (@patricia_paay) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Acteur Jan Versteegh heeft zijn eerste hoofdrol in een film te pakken. Samen met cabaretier Richard Groenendijk speelt hij een eeneiige tweeling in de nieuwe sinterklaasfilm Gespuis in de Speelgoedkluis. Of dat goed nieuws is voor liefhebbers van Sinterklaas, moet nog blijken. De tweeling heeft namelijk niet de beste bedoelingen met de speelgoedkluis.

De opnames voor de film zijn deze week begonnen. Vanaf oktober is die te zien in de bioscoop.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het programma Over mijn Lijk, waarin tv-presentator Tim Hofman ongeneeslijk zieke mensen volgt, is afgelopen. Gisteren was de laatste aflevering en die maakte de nodige emoties los bij de mensen thuis. Hofman bedankt via Instagram iedereen die keek. ‘Namens de makers, de mensen die we gevolgd hebben en hun familie, vrienden en nabestaanden, dank voor je support. Dank voor de liefdevolle berichten, dank voor het luisteren. Means the world voor iedereen die je zag in de serie.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tim Hofman (@debroervanroos) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.