Afrojack heeft mogelijk miljoenen euro's belastingschuld

Extra veilig­heids­maat­re­ge­len voor islamiti­sche instellin­gen in Rotterdam

31 juli Bestuurders en vrijwilligers van moskeeën en islamitische scholen in Rotterdam krijgen na de zomervakantie veiligheidstrainingen van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. Islamitische instellingen geven aan met een onveilig gevoel te kampen. Moskeeën hebben in een enquête ook aangegeven behoefte te hebben aan meer cameratoezicht en de aanwezigheid van politie de gebedshuizen. Dat gebeurt vooralsnog niet.