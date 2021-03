Afpersers willen 7 bitcoins (3 ton) na datalek bij attractieparken

Column Het ophalen van verfrol­lers bij de Praxis deed denken aan de briljante reclame met de paarse krokodil

11:31 We hadden verfrollers nodig en we waren niet de enigen, want bij ons in de wijk bleken ze allemaal uitverkocht. De Praxis in Bergschenhoek had ze nog wel, dus we reserveerden er twee, inclusief een te kiezen afhaalmoment.