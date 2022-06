Afhaalrestaurant voor de derde keer beschoten, schutters spoorloos

Het forensisch team van de politie heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Agenten troffen meerdere kogelinslagen aan. Voor het onderzoek was de straat tijdelijk afgesloten. Inmiddels is deze weer vrijgegeven. Een motief voor de schietpartij is nog onduidelijk.

Meerdere schietpartijen

Al twee keer eerder werd het afhaalrestaurant onder vuur genomen, in januari en maart. Ook andere panden in de straat zijn de afgelopen maanden het doelwit geweest van schietincidenten. Een winkelier op de Vierambachtsstraat toonde zich in januari verbaasd over de reeks aan schietpartijen. ,,Vroeger liepen hier de junks. Nu zijn er ook problemen, maar minder zichtbaar. Maar misschien zijn die wel erger dan toen, als je kijkt naar die schietpartijen. Nu is er ‘s nachts geschoten, maar wat als dit overdag gebeurt of ‘s avonds als er meer mensen op straat zijn?’’