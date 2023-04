Afgelopen vijf jaar minder meldingen van winkeldiefstal in Vlaardingen

Ondergelo­pen kelders door gesprongen waterlei­ding, fietsen vallen in zinkgat

Een kapotte waterleiding heeft maandagmiddag op de Bergsingel in Rotterdam-Noord voor veel overlast en schade gezorgd. Vijf à zes kelders zijn ondergelopen, fietsen en stoeptegels vielen in het zinkgat waar de leiding is gesprongen.