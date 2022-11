Advocaat van beruchte bandenprikker: ‘Als hij niet gepakt was, was hij niet gestopt’

Naar de film in een tweeper­soons privébios­coop: het kan binnenkort in Hotel New York

Het Rotterdamse Hotel New York krijgt een heuse privébioscoop. Na hotel O.T.T.O. in Wijk bij Duurstede is het hotel op de Kop van Zuid de tweede plek waar men binnenkort kan genieten van een luxe minibios van het bedrijf The(Any)Thing.

26 november