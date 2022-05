Adriana (51) was niet zomaar een sportinstructrice: ‘Ze deed alles met haar hart’

Deze week in de rubriek Van Wieg tot Graf het verhaal van Adriana Campos Lima Jacobina (1970- 2021). Koffiedrinken op een terras of de zon die naar binnen scheen: Adriana kon intens genieten van de kleine dingen. Dan straalde ze. Dat je altijd naar je hart moest luisteren, was iets dat ze haar dochters Jasmin en Lua al vroeg meegaf. ,,Ze was vroeger streng, zo moesten we altijd met twee woorden spreken, maar ze was ook heel liefdevol. Veel geld verdienen interesseerde haar niet. Ze had liever dat we gelukkig waren met wat we deden’’, vertelt Lua, haar jongste dochter.