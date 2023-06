Adil Auassar voelt zich thuis bij Sparta: ‘Als we winnen, eten mijn kinderen pizza in de kleedkamer’

Bijzonder voorwerp gevonden? Neem het mee naar een expert

Wie een mooi of bijzonder voorwerp heeft op zolder of in een vergeten doos in een kast, kan zaterdag 17 juni naar het Archeologisch Loket in het Lijstenatelier van Suzanne Klüver aan de Hoogstraat 94 in Schiedam komen. Zij is daar in samenwerking met archeologievereniging Helinium.