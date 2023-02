Ademhalingscoach hielp Feyenoorder Marcus Pedersen aan winnende goal

Feyenoorder Marcus Pedersen werd zaterdag dé held van Rotterdam toen hij in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AZ Feyenoord op voorsprong schoot. Robbin Vredeveld is de ademhalingscoach die ervoor zorgde dat de voetballer na negentig minuten nog steeds onvermoeibaar was. ,,Je ademhaling is de afstandsbediening voor het zenuwstelsel. Als je wilt presteren, moet je op de juiste knop drukken.”

Heeft Feyenoord de winnende goal van Petersen te danken aan jouw trainingen?

,,Ik durf niet te zeggen dat hij de goal anders niet had gemaakt, maar het heeft er zeker voor gezorgd dat hij tijdens de wedstrijd meer energie had. Hij maakt de meeste meters en is het minst snel uit z’n energievoorraad. Ongeveer twee maanden geleden kwam Marcus naar mij toe en sindsdien trainen we wekelijks. Het resultaat daarvan zie je nu al.”

Wat maakt jouw coaching tot een succes?

,,Je ademhaling is echt de sleutel. Als je die onder controle hebt, heb je meer energie om langer door te gaan en krijg je meer controle over je emoties. De ademhalingsoefeningen spelen dus niet alleen fysiek een rol, er zit ook een belangrijke mentale component aan. Als je je mind traint, volgt je lichaam vanzelf. Als je met een vol hoofd rondloopt, uit zich dat in je prestaties. Een voetballer die zich beter voelt in zijn lijf, presteert beter. Je ademhaling is de afstandsbediening voor het zenuwstelsel. Als je wilt presteren, moet je op de juiste knop drukken.”

,,Een ijsbad bijvoorbeeld, is dé plek om te testen of jij controle hebt over je emoties, of dat je emoties controle hebben over jou. Daar bepaal je of jij in staat bent interne rust te creëren, die je vervolgens ten uitvoer brengt in het stadion. Het volle stadion is dan het echte ijsbad.”

Is er in de sportwereld genoeg aandacht voor dit thema?

,,Onze aandacht voor dit onderwerp groeit, maar helaas staat ademhaling nog altijd aan de zijlijn. Eerst werd het gezien als iets zweverigs of spiritueels. Maar het is het fundament waarop de prestatie is gebouwd. We trainen elke dag onze conditie, maar waarom niet ons ademhalingssysteem? Daar valt voor topsporters echt veel winst te behalen. Het stemmetje in je hoofd dat zegt dat je niet meer kan, is een emotie. Die moet je zien te reguleren. De enige grens zijn je eigen gedachten en welke betekenis je eraan geeft. Je kan nog zo’n goede conditie hebben, maar alsnog buiten adem raken. Daar wordt te weinig op getraind.”

