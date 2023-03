Adair Veiga Lopes (40) met twee treffers de grote meneer: ‘Ik wilde graag laten zien dat ik het nog kan’

Als gevolg van een spierscheuring ruim drie maanden absent, startte de spits van Capelle zaterdag voor de eerste keer dit seizoen in de basis. In het veld een gifkikker beschouwde Veiga Lopes (van 3 december 1982) na het laatste fluitsignaal van arbiter Jules Nelissen buiten de lijnen verlegen bijna, maar glunderend van oor tot oor, na.

,,Ik wilde heel graag laten zien dat ik het nog kan. Mooi dat ik er dan twee maak. Maar dit is toch vooral een overwinning van het team,’’ complimenteerde de ruim 40-jarige aanvaller. ,,We geloven in elkaar.’’

Nog steeds aanwezige klasse

Een handdruk, een welgemeend ‘tot later’ en weg was hij. De herinnering aan een paar wonderschone doelpunten achterlatend. Natuurlijk, Veiga Lopes kréég bij Capelle’s openingstreffer ruimte. Maar de manier waarop hij de bal aannam, zijn tegenstander uitkapte, wegdraaide en het leer vervolgens in de verre hoek prikte, verried zijn nog steeds aanwezige klasse.

Zoals ook zijn tweede treffer dat deed. Samen met Bram van Eijk scheurden de twee – de bal in de loop van elkaar tikkend – de defensie van Smitshoek uiteen, waarna Veiga Lopes signeerde voor 0-4. Tussen al dat moois tekende Marciano Pape – samen met Marc van Splunter, Jelle Pollemans en Marlon Slabbekoorn de beste spelers bij Capelle – in minuut 65 met een schot via de schouder van Marvin van der Made al even fraai voor 0-3. De 0-2 werd in de blessuretijd van de eerste helft ongelukkig door Jochem van den Biggelaar in eigen doel gekopt.

Druist tegen alle voetballogica in

De 0-2 ruststand bij Smitshoek tegen Capelle druiste tegen alle voetballogica in. Was onrechtvaardig. Drie kwartier later durfde niemand het daar nog over te hebben. Smitshoek kon een uitstekende eerste helft geen vervolg geven, Capelle strafte af.

,,Tot minuut 34 en in iets mindere mate daarna waren wij tot aan de rust de bovenliggende partij,’’ zei Edwin de Koning. ,,We hadden de bal, creëerden kansen. Ondanks de achterstand was ik tevreden over het vertoonde spel. Ga door waar jullie mee bezig zijn, heb ik in de rust gezegd, dan kúnnen doelpunten niet uitblijven.’’

Quote Een voetbalwed­strijd wordt nu eenmaal niet beslist door balbezit maar door doelpunten. En daar was Capelle beter in dan wij Edwin de Koning

Maar de woorden van Smitshoeks trainer beklijfden niet. Hoewel opnieuw veel aan de bal bleef de verwachte stormloop op het Capelse doel uit. De Koning: ,,En een voetbalwedstrijd wordt nu eenmaal niet beslist door balbezit maar door doelpunten. En daar was Capelle beter in dan wij.’’

Volledig scherm Adair Veiga Lopes legt maar weer eens aan tegen Smitshoek. Danilo Alkema probeert hem de stoppen. © Carla Vos