Actievoerders lijmen zich vast aan wegdek bij BP, klagen over hardhandige aanpak politie

Zo'n tachtig actievoerders van Extinction Rebellion hebben de weg bij olieraffinaderij BP in Rotterdam geblokkeerd door olievaten met cement neer te zetten en door zichzelf vast te lijmen aan het asfalt. De zuidkant is volledig geblokkeerd door de actievoerders; aan de noordkant heeft de politie de weg deels weer vrij kunnen maken. Volgens de woordvoerder van Extinction Rebellion gebeurde dat met ‘te veel geweld’.

Politieagenten hebben volgens Sebastiaan Vannisselroy, woordvoerder van Extinction Rebellion, veel geweld gebruikt om de weg aan de noordkant vrij te maken van actievoerders zodat chauffeurs en automobilisten er weer langs kunnen: ,,Er is te veel geweld gebruikt door de politie en we zijn best wel overweldigd door dit alles. De sfeer is nogal gespannen.”

Volgens Vannisselroy werden actievoerders die zich hadden vastgelijmd losgetrokken door politieagenten. ,,Een iemand is bij de keel gegrepen, en een olievat met beton viel bijna op iemands hoofd omdat de politie deze persoon eraf wilde duwen”, zegt Vannisselroy.

De politie weerspreekt dat. Volgens woordvoerder Mirjam Boers is er geen geweld gebruikt tegen Extinction Rebellion. ,,Alles is heel vreedzaam verlopen en niemand is aangehouden. Wat wij wel hebben gedaan is de actievoerders onder de oksels gepakt en ze vervolgens verplaatst naar één rijbaan. Hier is zeker geen sprake van geweld. Actievoeren mag, maar blokkeren niet.”

BP

Edwin Kotylak, woordvoerder van BP, zegt nog geen contact te hebben gehad met de actievoerders, maar wel met collega's. Kotylak is tevreden over de vreedzame manier van actievoeren, omdat op dit moment de veiligheid van zijn mensen de omgeving en de operaties kunnen worden gewaarborgd. ,,Wij ondersteunen maatschappelijk dialoog, vreedzaam protest. Waar Extinction Rebellion nu aandacht voor vraagt, streven wij in principe ook na. We zijn bezig met plannen om in 2050 CO2-neutraal te zijn en veranderen nu langzaam naar een energiebedrijf met wind zon en waterstof.”

Automobilisten en chauffeurs reageerden volgens Vannisselroy in het begin geïrriteerd: ,,Werknemers die net van hun nachtdienst kwamen probeerden ons van de weg te rijden door op een langzaam tempo op ons in te rijden. Toen hebben we besloten om de weg vrij te maken, omdat we niet in gevecht zijn met de werknemers, maar met de grote vervuilers.”

Kotylak weet zeker dat de chauffeurs die de actievoerders van de weg hebben gereden niet van BP waren. Over de manier van handhaving van de politie doet Kotylak geen uitspraak.

Het plan

De actie zal doorgaan totdat de politie de weg vrij heeft, en dat gaat volgens Extinction Rebellion nog wel even duren: ,,We hebben mensen in drie meter hoge bamboestellages hangen die op de weg zijn gezet en deze moeten eerst op een veilige manier door de politie naar beneden gehaald worden. En de olievaten met cement zijn erg zwaar en daarom niet gemakkelijk te verplaatsen”, aldus Vannisselroy. Om de stellages weg te halen moet een hoogwerker worden gebruikt.

BP-raffinaderij Rotterdam is de negende grootste vervuiler van Nederland met een jaarlijkse uitstoot van 2,2 miljoen ton CO2. Het doel van de actie is om een einde te maken aan de fossiele industrie en te zorgen voor een klimaatrechtvaardige transitie. Extinction Rebellion hoopt met de actie te bereiken ‘dat overheden en bedrijven doen wat nodig is’.

Meer acties

Extinction Rebellion heeft al laten weten dat er vandaag meer disruptieve acties zullen plaatsvinden. Zo zal er iets gebeuren om 11.45 uur voor het Stadhuis in Rotterdam. Ook is er een aangekondigde demonstratie bij SBM Offshore, een bedrijf dat gas- en olieplatforms bouwt, aan de Karel Doormanweg 66 in Schiedam.

Volledig scherm Een actievoerder van Extinction Rebellion bij BP © Extinction Rebellion

