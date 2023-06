Actiegroep eist terugkeer autopont: ‘Laat provincie hem zelf exploiteren’

indebuurt.nl Insidertip: hier op het Zwaanshals zit een mi­ni-jun­gle verstopt

Val jij in de categorie ‘groen hart, grijze vingers’? Oftewel, wil je jouw huis, balkon, dakterras of tuin omtoveren tot groene oase, maar heb je geen idee hoe? Dan hebben we de ultieme tip voor jou. Rijd richting het Zwaanshals en ga op zoek naar een pand met een turquoise gevel.