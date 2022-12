Actie voor uitbaters van de Smikkelshop: ‘Zodat ze wat minder zorgen hebben in deze donkere dagen’

Hoe Harry-Jan met een unieke vastgoed­deal op het Deliplein vastgoed­cow­boys te slim af was

De ondernemers in de zeventien winkelpanden aan het Deliplein worden via een coöperatie eigenaar van het vastgoed. Dat is het plan, aldus initiator Harry-Jan Bus, die daarmee vastgoedbeleggers buitenspel wil zetten. ,,Dit is de blauwdruk van de winkelstraat van de toekomst.”

23 februari