Actie tegen veelplegers met te zware vrachtwagen

Slechtzien­de Kumar zoekt een maatje om mee naar de Kuip te gaan: ‘Ik ben zó fanatiek, het is bijna niet gezond’

Feyenoord is zijn passie. Ondanks dat hij niet in de Rotterdamse regio woont, maar in Zoetermeer, is de 31-jarige Kumar Pepperz een fanatieke supporter. Hij zou dan ook graag een seizoenkaart willen. Maar omdat Kumar zeer slechtziend is, heeft hij dan wel iemand nodig die met hem mee kan. Daarom deed hij online een oproep.

7 maart