Acht Rotterdammers krijgen jaar lang gratis duizend euro: wat zou u met het geld doen?

Shirma Rouse was 60 kilo kwijt, maar viel terug in oude eetpatroon door blessure: ‘Ik dacht, fuck it’

Het is precies vier jaar geleden dat zangeres Shirma Rouse (43) begon aan haar strijd tegen de kilo’s. Maar de vervroegde overgang en een zware blessure zorgden voor een terugval naar haar oude eetpatroon. Toch geeft de Queen of Soul haar missie niet op. ,,Het lijkt me geweldig om een burpee te kunnen.”