Ach, meneer de machinist, rijdt u met deze volle sprinter maar gelijk door naar Tirana

In zo’n sprinter vol voetbalfans is het na een wedstrijd, anders dan u misschien verwacht, meestal geen uitgelaten bende. Zijn supporters op de heenweg doorgaans hyper van de voorpret, na afloop, op weg naar huis, regeert juist vaak de stille verzadiging of verslagenheid. Dan is in de hoofden het verwerkingsproces na een gewonnen of verloren wedstrijd gaande. Mensen staren voor zich uit of in hun telefoons, waar ze de beelden kunnen zien van de wedstrijd die ze zelf zojuist hebben bezocht. De spaarzame gesprekken duren kort.

‘Wat was die scheidsrechter slecht zeg!’

‘Nou!’

‘We moeten een spits kopen.’

‘Vind je?’

Zo gaat het op deze donderdagavond ook. Men is blij, maar ook doodmoe. Geen mens is ooit uitgerust uit een dampende Kuip gestapt en ook nu nu weer hebben de negentig, meeslepende minuten ons gesloopt. Maar dan klinkt opeens een krakend geluid uit de intercom. We kijken verstoord op. Dan klinkt een beroemd voetballied.