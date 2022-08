Abram van Rijckevorselweg krijgt geluidsarm asfalt (maar moet daarvoor eerst even dicht)

Schippers­in­ter­naat gaat na de zomer niet meer open: er zijn te weinig schippers­kin­de­ren

Schippersinternaat De Meerpaal in Capelle aan den IJssel houdt op te bestaan. Koepelorganisatie Meander heeft besloten om vijf van haar negen internaten in het land te sluiten, die in Capelle is als eerst aan de beurt en gaat na de zomervakantie niet meer open.

10 augustus