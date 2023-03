Aboutaleb ziet Feyenoord-Ajax met uitfans niet zitten: ‘Moeten de Kuip omheinen met drie lagen containers’

Burgemeester Aboutaleb ziet het niet zitten om weer uitsupporters toe te laten bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. Toch is hij bereid te praten over een experiment. ‘Laat ze maar met een idee komen.’

Aboutaleb reageerde donderdag op vragen van Leefbaar Rotterdam, dat weer Ajax-supporters wil toelaten in De Kuip. Hij bleek er niet in te geloven. ,,Ik zou de hele omgeving van het stadion met containers moeten omhekken, drie hoog. Een soort fort. Je hebt het over een regeling vergelijkbaar met Oud en Nieuw, je moet duizend agenten inzetten, en dan nog heb je geen enkele garantie dat het goed gaat. Onze politie zegt: No way. En ik steun onze politie.”

Toch zegt Aboutaleb open te staan voor een gesprek over een mogelijk experiment. ,,Ik wil daar best over praten. Maar willen de clubs het wel? Waarom hebben ze nog nooit de moeite genomen om met een plan te komen als ze het zo belangrijk vinden? Soms bekruipt mij het gevoel dat Ajax en Feyenoord het wel goed vinden zo. En het is makkelijk om dan te zeggen: ‘Het is die knakker uit Rotterdam die het niet wil.’”

Quote Wat speelt er in het hoofd van deze mensen? Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam

Tegelijk toonde Aboutaleb zich kritisch richting een deel van de Feyenoord-aanhang. ,,Weet u hoeveel mensen bij de laatste Feyenoord-Ajax op de dijk stonden om de Ajax-bus aan te vallen? Drieduizend! Dat is toch bizar? Wat speelt er in het hoofd van deze mensen? En dan nog de vreselijke antisemitische teksten die je in de tram hoort. Niet te harden. Ik denk dat we reëel moeten zijn over het sentiment dat over en weer leeft.” Ook in de gemeenteraad kreeg het idee van Leefbaar weinig steun.

